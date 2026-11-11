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|Lohnendes MCH-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren MCH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das MCH-Papier an diesem Tag bei 56.95 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.756 MCH-Papiere. Die gehaltenen MCH-Aktien wären am 10.11.2026 11.48 CHF wert, da der Schlussstand 6.54 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 88.52 Prozent eingebüsst.
MCH war somit zuletzt am Markt 207.37 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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MCH am 11.11.2026
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