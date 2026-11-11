SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das MCH-Papier an diesem Tag bei 56.95 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.756 MCH-Papiere. Die gehaltenen MCH-Aktien wären am 10.11.2026 11.48 CHF wert, da der Schlussstand 6.54 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 88.52 Prozent eingebüsst.

MCH war somit zuletzt am Markt 207.37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch