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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MCH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen MCH-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem MCH-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MCH-Anteile 4.30 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’325.581 MCH-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 6.54 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’209.30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52.09 Prozent erhöht.
MCH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 196.04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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