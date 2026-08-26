MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MCH von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.54 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die MCH-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282.486 MCH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (6.18 CHF), wäre das Investment nun 1’745.76 CHF wert. Mit einer Performance von +74.58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von MCH betrug jüngst 191.18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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