SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 83.50 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 11.976 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 136.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’628.73 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.87 Prozent angewachsen.

Luzerner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch