Luzerner Kantonalbank Aktie 125293061 / CH1252930610
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|Lukratives Luzerner Kantonalbank-Investment?
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74.30 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 134.590 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers auf 123.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’554.51 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 65.55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 6.10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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