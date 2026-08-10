Luzerner Kantonalbank Aktie 125293061 / CH1252930610
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Luzerner Kantonalbank-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 73.80 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135.501 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’905.15 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.05 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Luzerner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 5.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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