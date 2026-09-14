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Luzerner Kantonalbank Aktie 125293061 / CH1252930610

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Lohnende Luzerner Kantonalbank-Investition? 14.09.2026 10:02:17

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Luzerner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Luzerner Kantonalbank
116.10 CHF 2.17%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 74.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13.514 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’548.65 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 11.09.2026 auf 114.60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.86 Prozent zugenommen.

Alle Luzerner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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