Luzerner Kantonalbank Aktie 125293061 / CH1252930610
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Luzerner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 83.80 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.193 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers auf 124.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148.22 CHF wert. Damit wäre die Investition um 48.22 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich jüngst auf 6.14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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