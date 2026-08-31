Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Lindt-Einstieg?
|
31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lindt-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lindt-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug an diesem Tag 104’200.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.096 Lindt-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’666.03 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 28.08.2026 auf 90’300.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13.34 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 20.70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
10:02
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Lindt Aktie News: Lindt büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.