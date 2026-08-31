SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lindt-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Lindt-Papiers betrug an diesem Tag 104’200.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.096 Lindt-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’666.03 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 28.08.2026 auf 90’300.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13.34 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 20.70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch