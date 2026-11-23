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|Lukrativer Lindt-Einstieg?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Lindt-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11’920.00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.084 Lindt-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 8’330.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 698.83 CHF wert. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 698.83 CHF entspricht einer negativen Performance von 30.12 Prozent.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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