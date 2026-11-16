SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Lindt-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lindt-Anteile letztlich bei 124’800.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.008 Lindt-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 706.73 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 13.11.2026 auf 88’200.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29.33 Prozent.

Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 20.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch