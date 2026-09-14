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Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767

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Frühes Investment 14.09.2026 10:02:17

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lindt-Investment gewesen.

Lindt
8589.52 CHF 0.87%
Kaufen Verkaufen

Am 14.09.2021 wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Aktie betrug an diesem Tag 10’570.00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.009 Lindt-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lindt-Anteile wären am 11.09.2026 79.66 CHF wert, da der Schlussstand 8’420.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20.34 Prozent abgenommen.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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