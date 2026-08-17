Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Lindt-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 10’360.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.965 Lindt-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’073.36 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 14.08.2026 auf 9’400.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9.27 Prozent vermindert.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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