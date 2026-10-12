SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 63’800.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0.157 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (81’800.00 CHF), wäre das Investment nun 12’821.32 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28.21 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Lindt betrug jüngst 18.78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch