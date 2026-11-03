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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 80.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.469 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’421.45 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 02.11.2026 auf 114.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42.14 Prozent angewachsen.
Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
Analysen zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Liechtensteinische Landesbank am 03.11.2026
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