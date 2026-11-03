SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 80.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.469 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’421.45 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 02.11.2026 auf 114.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42.14 Prozent angewachsen.

Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch