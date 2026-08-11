Liechtensteinische Landesbank Aktie 35514757 / LI0355147575
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Liechtensteinische Landesbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.099 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 1’240.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 111.80 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’240.84 CHF entspricht einer Performance von +24.08 Prozent.
Liechtensteinische Landesbank wurde am Markt mit 3.46 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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