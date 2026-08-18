SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an diesem Tag 61.00 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 163.934 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’327.87 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 17.08.2026 auf 111.80 CHF belief. Damit wäre die Investition 83.28 Prozent mehr wert.

Liechtensteinische Landesbank war somit zuletzt am Markt 3.37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch