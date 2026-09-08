SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Liechtensteinische Landesbank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Liechtensteinische Landesbank-Aktie an diesem Tag bei 80.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124.533 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 07.09.2026 14’371.11 CHF wert, da der Schlussstand 115.40 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43.71 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Liechtensteinische Landesbank eine Marktkapitalisierung von 3.51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch