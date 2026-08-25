Liechtensteinische Landesbank Aktie 35514757 / LI0355147575
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Liechtensteinische Landesbank gewesen.
Liechtensteinische Landesbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54.00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.852 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 215.56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 116.40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115.56 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 3.55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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