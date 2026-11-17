Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Liechtensteinische Landesbank-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.905 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (120.20 CHF), wäre das Investment nun 228.95 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 128.95 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Liechtensteinische Landesbank eine Marktkapitalisierung von 3.64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch