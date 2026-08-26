Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Leonteq-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Leonteq-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.30 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.135 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (20.70 CHF), wäre die Investition nun 126.99 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 26.99 Prozent.
Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 383.14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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