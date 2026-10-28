SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Leonteq-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Leonteq-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.674 Leonteq-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 20.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54.01 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 45.99 Prozent verkleinert.

Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 357.75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch