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|Lohnender Leonteq-Einstieg?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Leonteq-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Leonteq-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Leonteq-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.674 Leonteq-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 20.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54.01 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 45.99 Prozent verkleinert.
Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 357.75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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28.10.26
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28.10.26
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
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20.10.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
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14.10.26
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Analysen zu Leonteq AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Leonteq am 28.10.2026
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