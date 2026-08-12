Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
12.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leonteq-Einstiegs gewesen.
Am 12.08.2021 wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58.40 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Leonteq-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.123 Leonteq-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 291.44 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 11.08.2026 auf 17.02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 70.86 Prozent.
Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 305.45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
16:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq reagiert am Mittwochnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Anleger schicken Leonteq am Mittwochvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq verzeichnet am Dienstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)