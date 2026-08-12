SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet

Am 12.08.2021 wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58.40 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Leonteq-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.123 Leonteq-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 291.44 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 11.08.2026 auf 17.02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 70.86 Prozent.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 305.45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch