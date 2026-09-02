LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in LEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 02.09.2023 wurde das LEM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 1’998.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die LEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0.050 LEM-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (528.00 CHF), wäre das Investment nun 26.43 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 73.57 Prozent verkleinert.
LEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 625.98 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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