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|Lukrativer LEM-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in LEM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 10 Jahren wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LEM-Anteile bei 910.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die LEM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.099 LEM-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 579.12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 527.00 CHF belief. Mit einer Performance von -42.09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war LEM jüngst 646.96 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu LEM S.A.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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LEM am 11.11.2026
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