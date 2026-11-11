SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurden LEM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LEM-Anteile bei 910.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die LEM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.099 LEM-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 579.12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 527.00 CHF belief. Mit einer Performance von -42.09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war LEM jüngst 646.96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch