LEM Aktie 2242762 / CH0022427626
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier LEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEM von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in LEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LEM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LEM-Anteile bei 2’415.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.414 LEM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 571.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 236.44 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 76.36 Prozent.
LEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 646.82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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