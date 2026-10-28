SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug an diesem Tag 44.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.727 lastminutecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 215.91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -78.41 Prozent.

lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100.84 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch