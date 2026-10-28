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28.10.2026 10:02:30
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug an diesem Tag 44.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.727 lastminutecom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 215.91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -78.41 Prozent.
lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 100.84 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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lastminute.com am 28.10.2026
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