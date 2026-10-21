SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren angefallen

Am 21.10.2023 wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.673 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der lastminutecom-Aktie auf 9.18 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42.90 CHF wert. Mit einer Performance von -57.10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von lastminutecom belief sich zuletzt auf 97.34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch