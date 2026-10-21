lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
21.10.2026 10:02:15
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien verlieren können.
Am 21.10.2023 wurde das lastminutecom-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.673 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der lastminutecom-Aktie auf 9.18 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42.90 CHF wert. Mit einer Performance von -57.10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von lastminutecom belief sich zuletzt auf 97.34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
21.10.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
12.10.26
|lastminute-Aktie gibt nach: Neuer Finanzchef übernimmt im November (AWP)
|
08.10.26
|lastminute-Aktie dreht ins Minus: Neuer Hauptsitz bezogen (AWP)
|
07.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu lastminute.com N.V.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
lastminute.com am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.