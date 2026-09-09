lastminute.com Aktie 23806732 / NL0010733960
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in lastminutecom-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades lastminutecom-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14.00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 7.143 lastminutecom-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 71.43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 28.57 Prozent.
lastminutecom war somit zuletzt am Markt 109.29 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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