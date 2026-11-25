|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable lastminutecom-Investition?
|
25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine lastminutecom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem lastminutecom-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 255.102 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’295.92 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 24.11.2026 auf 9.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 77.04 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 93.30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
10:02
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine lastminutecom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu lastminute.com N.V.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.