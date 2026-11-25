Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem lastminutecom-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 255.102 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’295.92 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 24.11.2026 auf 9.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 77.04 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 93.30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch