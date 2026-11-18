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|lastminutecom-Investment im Blick
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18.11.2026 10:02:06
SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurde die lastminutecom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40.000 lastminutecom-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 368.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 63.20 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 98.79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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lastminute.com am 18.11.2026
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