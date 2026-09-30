SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet

Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 39.30 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.545 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 9.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.19 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 25.19 CHF entspricht einer negativen Performance von 74.81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von lastminutecom bezifferte sich zuletzt auf 98.86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch