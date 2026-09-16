SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr verloren

Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15.15 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66.007 lastminutecom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (9.56 CHF), wäre die Investition nun 631.02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.90 Prozent verringert.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 100.83 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch