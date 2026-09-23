Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien gewesen.
Am 23.09.2023 wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 64.85 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 154.202 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 49.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’555.90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.44 Prozent verringert.
Alle Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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