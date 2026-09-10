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Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116

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Lohnende Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage? 10.09.2026 10:02:28

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kuros (Kuros Biosciences) gewesen.

Kuros
19.38 CHF 2.96%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers betrug an diesem Tag 23.76 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4.209 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 18.82 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.21 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 79.21 CHF entspricht einer negativen Performance von 20.79 Prozent.

Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 764.99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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