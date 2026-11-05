SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28.70 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 348.432 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (20.78 CHF), wäre das Investment nun 7’240.42 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27.60 Prozent verringert.

Alle Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 807.24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch