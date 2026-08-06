SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 20.39 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 49.032 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 23.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’147.35 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 14.73 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 906.27 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch