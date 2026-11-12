SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.32 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30.120 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 605.42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20.10 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 505.42 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich jüngst auf 780.40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch