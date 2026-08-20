Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Investoren gebracht.
Am 20.08.2023 wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.93 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.948 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 1’174.03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22.60 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 1’174.03 CHF, was einer positiven Performance von 1’074.03 Prozent entspricht.
Kuros (Kuros Biosciences) war somit zuletzt am Markt 863.26 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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