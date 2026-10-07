SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 298.10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier investiert hätte, hätte er nun 33.546 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Aktien wären am 06.10.2026 7’484.07 CHF wert, da der Schlussstand 223.10 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25.16 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Kühne + Nagel International eine Marktkapitalisierung von 26.07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch