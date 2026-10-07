Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Kühne + Nagel International-Investition?
|
07.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kühne + Nagel International-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 298.10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier investiert hätte, hätte er nun 33.546 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Aktien wären am 06.10.2026 7’484.07 CHF wert, da der Schlussstand 223.10 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25.16 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Kühne + Nagel International eine Marktkapitalisierung von 26.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kühne + Nagel International gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.10.26
|SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt etwas nach. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.