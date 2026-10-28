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|Lohnender Kühne + Nagel International-Einstieg?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 240.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41.563 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’704.90 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 27.10.2026 auf 233.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.95 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 28.10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Kühne + Nagel International am 28.10.2026
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