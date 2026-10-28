SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 240.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41.563 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’704.90 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 27.10.2026 auf 233.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.95 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 28.10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch