Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 150.30 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 66.534 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 233.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’502.33 CHF wert. Mit einer Performance von +55.02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 28.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch