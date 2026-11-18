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|Kühne + Nagel International-Performance
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18.11.2026 10:02:06
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 150.30 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 66.534 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 233.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’502.33 CHF wert. Mit einer Performance von +55.02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 28.16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Kühne + Nagel International am 18.11.2026
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