SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Kühne + Nagel International-Papier bei 156.45 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 0.639 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 231.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147.78 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.78 Prozent zugenommen.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 26.71 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch