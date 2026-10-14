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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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Kühne + Nagel International-Performance 14.10.2026 10:03:12

SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Kühne + Nagel International
228.41 CHF -0.71%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 138.10 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 0.724 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 230.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166.98 CHF wert. Mit einer Performance von +66.98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 27.15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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