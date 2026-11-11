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|Rentables Kühne + Nagel International-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Investoren gebracht.
Am 11.11.2016 wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 126.40 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 7.911 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’805.38 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 10.11.2026 auf 228.20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80.54 Prozent.
Kühne + Nagel International war somit zuletzt am Markt 27.60 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Kühne + Nagel International am 11.11.2026
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