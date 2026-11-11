SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 11.11.2016 wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 126.40 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hat, hat nun 7.911 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’805.38 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 10.11.2026 auf 228.20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80.54 Prozent.

Kühne + Nagel International war somit zuletzt am Markt 27.60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch