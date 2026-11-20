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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Kudelski von vor 3 Jahren heute wert
Wer vor Jahren in Kudelski eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 20.11.2023 wurden Kudelski-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.37 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 72.993 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 1.37 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.64 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0.36 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 76.68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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