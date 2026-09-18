Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kudelski gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.39 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Kudelski-Aktie investierten, hätten nun 71.942 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 1.28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92.09 CHF wert. Mit einer Performance von -7.91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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