Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kudelski-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Kudelski-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.34 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 746.269 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kudelski-Aktie auf 1.32 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981.34 CHF wert. Mit einer Performance von -1.87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Kudelski jüngst 73.49 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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