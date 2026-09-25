Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kudelski-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Kudelski-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1.69 CHF. Bei einem Kudelski-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 593.472 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 741.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.25 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25.82 Prozent.
Jüngst verzeichnete Kudelski eine Marktkapitalisierung von 70.29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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