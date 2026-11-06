SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kudelski-Papier 16.35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Kudelski-Papier investiert hätte, hätte er nun 61.162 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.32 CHF wert. Mit einer Performance von -91.47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Kudelski zuletzt 77.30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch