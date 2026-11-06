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06.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kudelski-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kudelski-Papier 16.35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Kudelski-Papier investiert hätte, hätte er nun 61.162 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.32 CHF wert. Mit einer Performance von -91.47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Kudelski zuletzt 77.30 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Kudelski am 06.11.2026
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